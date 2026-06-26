Белорусский опыт водоочистки изучил спикер воронежской облдумы Юрий Матузов

«Сразу после возвращения передам все наработки областному министерству ЖКХ и энергетики, а при необходимости готов войти в рабочую группу, — отметил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. — На депутатских приемах мы видим остроту проблемы с водой, а если у белорусских коллег есть готовые решения, их нужно изучать. Если качественная вода появится еще хотя бы в нескольких селах Воронежской области, значит, наша работа в Беларуси была продуктивной».