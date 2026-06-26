Белорусский опыт водоочистки изучил спикер воронежской облдумы Юрий Матузов

Перспективную технологию, которая помогает решать проблему с обеспечением питьевой водой в малых населенных пунктах в братской республике, могут внедрить в Воронежской области. Председатель регионального парламента Юрий Матузов ознакомился с технологиями, которые использует в работе госпредприятие «Водоканал Минского района».
Юрий Матузов затронул вопрос о чистой воде для сельской местности в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Минске 25−26 июня. Принимающая сторона в ответ пригласила его в Заславль, где используется мобильный комплекс водоочистки. Разработка местного водоканала существует в двух версиях — с мощностью 60 и шесть кубометров воды в час. Оборудование устанавливается на артезианские скважины и позволяет быстро устранять ненужные примеси, проводить аэрацию и фильтрацию через специальный сорбент.
Глава регионального парламента отметил, что применяемые в Воронежской области решения для сельских поселений требуют больших финансовых затрат. Возможно, белорусский опыт позволит сократить их и обеспечить качественное водоснабжение там, где стационарные сооружения неокупаемы.
«Сразу после возвращения передам все наработки областному министерству ЖКХ и энергетики, а при необходимости готов войти в рабочую группу, — отметил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. — На депутатских приемах мы видим остроту проблемы с водой, а если у белорусских коллег есть готовые решения, их нужно изучать. Если качественная вода появится еще хотя бы в нескольких селах Воронежской области, значит, наша работа в Беларуси была продуктивной».