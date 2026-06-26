Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС

В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как объяснили власти, это необходимо для решения вопросов экономического характера. Перед этим на полуострове ограничили электроснабжение, приостановили продажу топлива и сократили количество пассажирских поездов. Зачем нужен режим ЧС и что происходит с туристическим сезоном в Крыму — в материале «Газеты.Ru».