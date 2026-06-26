Президент назначил белгородского экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии

Ранее на этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал отозвать Михаила Шургалина, занимавшего пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Абхазии с мая 2022-го, и назначить на его место Вячеслава Гладкова. О том, что господин Гладков может продолжить карьеру в этой должности, в конце апреля сообщали «Ведомости», РБК и подтверждали источники «Ъ». В середине июня также стало известно, что белгородский экс-губернатор посетил международный туристический слет «Наш вектор» в Смоленской области, где, в частности, проводил время в компании главы региона Василия Анохина и вице-премьера Абхазии Тараща Хагба.