Главой Каширского района под Воронежем назначен Иван Пономарев

Он родился в 1986 году в селе Каширское. Его трудовая биография в органах местного самоуправления началась в 2016 году с рядовых должностей в администрации. К июлю 2019 года он дорос до поста первого заместителя главы администрации, а в апреле 2024 года получил опыт на региональном уровне, перейдя на должность заместителя руководителя в ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию». Осенью того же года он трудился в Новоусманском районе, также в статусе заместителя главы. Иван Пономарев является членом партии «Единая Россия».