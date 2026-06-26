Приговор вынесли напавшим с перцовым баллончиком на подростков нижегородцам

Суд вынес приговор троим жителям Нижегородской области по делу о хулиганстве. Материалы, собранные следственным отделом СК России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, позволили суду признать доказательства достаточными для установления вины фигурантов. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Установлено, что инцидент произошёл 30 июня 2025 года вблизи дома на улице Набережная Федоровского. Группа мужчин, демонстрируя пренебрежение к общественным нормам, применила перцовый баллончик в отношении четырёх подростков.
Вследствие этого у несовершеннолетних диагностированы поражения слизистых оболочек глаз и носовой полости. Кроме того, один из участников противоправных действий совершил несколько выстрелов из предмета, имитирующего огнестрельное оружие, тем самым усилив ощущение угрозы для потерпевших.
По итогам рассмотрения дела суд назначил каждому из осуждённых наказание в форме условного лишения свободы — сроки составили от полутора до двух лет, при этом для всех установлен испытательный период продолжительностью два года.
Ранее повредившего видеокамеру на Московском вокзале хулигана поймала полиция.