По проспекту Патриотов в Воронеже нельзя будет проехать три дня

С 29 июня будет закрыто движение в межквартальном проезде рядом с Юго-Западным рынком в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за плановых работ на инженерных сетях с 8:00 29 июня до 20:00 1 июля будет закрыто движение в межквартальном проезде между домами №№ 3а и 5а по проспекту Патриотов.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, движение на съезде с Северного моста в Воронеже ограничат на две недели.
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