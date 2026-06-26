Сотни поисковиков собрались в Нижегородской области на международный слет

После начались полевые учения, в том числе ночные: добровольцы отрабатывали взаимодействие между поисковыми отрядами и экстренными службами. Финальные поисковые учения длились более 40 часов и максимально имитировали реальные условия. За время слета волонтеры обследовали свыше 100 квадратных километров территории, используя разнообразную спецтехнику — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков, а также лошадей.