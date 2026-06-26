Сотни поисковиков собрались в Нижегородской области на международный слет

В Нижегородской области прошел крупнейший в России международный слет волонтеров-поисковиков — в нем приняли участие свыше 500 добровольцев из 57 регионов страны, а также из Сербии, Армении, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Мероприятие, организованное Национальным центром помощи, впервые состоялось в международном формате и развернулось на спортивной базе в Городецком округе, сообщает Pravda-nn.ru.
На протяжении недели поисковики совершенствовали профессиональные умения: обучение строилось по принципу «от теории — к практике». Сначала волонтеры прослушали лекции и посетили мастер-классы от экспертов МЧС и Национального центра помощи — их знакомили с основами медицины, связи, разведки, картографии, ориентирования и выживания в дикой природе.
После начались полевые учения, в том числе ночные: добровольцы отрабатывали взаимодействие между поисковыми отрядами и экстренными службами. Финальные поисковые учения длились более 40 часов и максимально имитировали реальные условия. За время слета волонтеры обследовали свыше 100 квадратных километров территории, используя разнообразную спецтехнику — от мотоциклов и квадроциклов до грузовиков, а также лошадей.
С участниками слета встретился губернатор области Глеб Никитин. Он подчеркнул значимость работы добровольцев, назвав мероприятие крупнейшей площадкой для объединения усилий волонтеров, и отметил, что главная цель слета — упрочить сотрудничество общественных организаций и структур государства ради безопасности. Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков также высоко оценил вклад поисковиков, назвав их надежными союзниками и фактически своими коллегами.
На церемонии закрытия председательница Попечительского совета Национального центра помощи Елена Мильская поблагодарила волонтеров за смелость, стойкость и бесценный опыт. Она напомнила, что поисковиков справедливо называют «последней надеждой» и в знак поддержки отделению центра по региону вручила ключи от нового автомобиля для поисковых работ.