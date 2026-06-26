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Мэрия: во время проведения фестиваля «Янтарные паруса» ограничат движение машин

Недоступными окажутся пешеходная часть эстакадного моста и Философский мост.

Движение транспорта в Калининграде ограничат 27 июня из-за проведения фестиваля «Янтарные паруса». Ограничения будут действовать с 18:30 до 24:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение перекроют на улице Гюго — от въезда на парковку у СК «Юность» до улицы Маршала Баграмяна, а также на улице Маршала Баграмяна — от улицы Гюго до улицы Мариупольской.

Кроме того, организаторы предупредили, что в это время будут закрыты для пешеходов Эстакадный и Философский мосты.

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