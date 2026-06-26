Нижегородская молодежь выбирает остросюжетный контент

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, регион традиционно входит в число субъектов с высокой цифровой активностью населения. Местная молодежь отличается вдумчивым подходом к выбору контента: она ценит качественный российский кинематограф, следит за литературными новинками и при этом сохраняет интерес к классике. Он также подчеркнул, что особенно заметен рост интереса к книгам. Это, по его словам, свидетельствует о том, что цифровизация не вытесняет, а дополняет традиционные формы потребления культуры.