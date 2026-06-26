Нижегородская молодежь выбирает остросюжетный контент

Нижегородцы в возрасте от 18 до 35 лет выбирают остросюжетный контент. К такому выводу пришли аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу МТС, по результатам исследования ко Дню молодежи.
В онлайн-кинотеатре «КИОН» лидером рейтинга стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) режиссера Сергея Филатова с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Второе место заняла экранизация фантастического романа Станислава Гимадеева «Резервация» (16+) с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. На третьей строчке расположился сериал «Черное солнце» (18+) — остросюжетный детектив с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.
В читательских предпочтениях молодых нижегородцев наблюдается баланс между классикой и современной литературой. Самыми читаемыми произведениями в «КИОН Строках» стали «Граф Монте-Кристо» (12+) Александра Дюма, «Тайна дома № 12 на улице Флоретт» (16+) и «Тоннель» (18+) Яны Вагнер. Наиболее популярными жанрами среди молодежи оказались современная литература, любовные романы и классические произведения.
Наиболее востребованным музыкальным жанром у молодежи региона стала поп-музыка, немного уступили ей рэп и танцевальная музыка. В «КИОН Музыке» чаще всего слушали треки AiRushV — «И солнце взойдет» (0+), 19Clouds — «Nobody» (16+) и BEARWOLF — «Феникс» (0+).
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, регион традиционно входит в число субъектов с высокой цифровой активностью населения. Местная молодежь отличается вдумчивым подходом к выбору контента: она ценит качественный российский кинематограф, следит за литературными новинками и при этом сохраняет интерес к классике. Он также подчеркнул, что особенно заметен рост интереса к книгам. Это, по его словам, свидетельствует о том, что цифровизация не вытесняет, а дополняет традиционные формы потребления культуры.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы назвали любимые книги и фильмы ко Дню отца.