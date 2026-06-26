Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Подчеркивается, что под началом Иванова были реализованы многие проекты, направленные на улучшение качества жизни россиян, обеспечение национальных интересов и безопасности нашего государства. Особо Бастрыкин отметить его вклад в патриотическое воспитание молодого поколения — будущих защитников Отечества, верных долгу и присяге.