В Краснодаре стартовал хакатон по робототехнике и сенсорике

Участникам хакатона предстоит решить задачу, поставленную коммерческой авиакомпанией, которая использует беспилотные воздушные суда для доставки грузов в труднодоступные районы в сложных природных условиях. За 48 часов командам нужно разработать прототип решения, которое на основе анализа данных позволит определить координаты, скорость и курс дрона. Свои силы на хакатоне продемонстрируют математики, специалисты по анализу данных, Python-разработчики, инженеры машинного обучения, эксперты по картографии и визуализаторы. Завершится мероприятие 28 июня.