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В Краснодаре стартовал хакатон по робототехнике и сенсорике

Участникам мероприятия за 48 часов предстоит создать прототип решения для работы дронов-доставщиков в сложных природных условиях.

Хакатон, посвященный робототехнике и сенсорике, стартовал в Краснодаре 26 июня. Он организован по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Участникам хакатона предстоит решить задачу, поставленную коммерческой авиакомпанией, которая использует беспилотные воздушные суда для доставки грузов в труднодоступные районы в сложных природных условиях. За 48 часов командам нужно разработать прототип решения, которое на основе анализа данных позволит определить координаты, скорость и курс дрона. Свои силы на хакатоне продемонстрируют математики, специалисты по анализу данных, Python-разработчики, инженеры машинного обучения, эксперты по картографии и визуализаторы. Завершится мероприятие 28 июня.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.