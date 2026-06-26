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В Петербурге отремонтируют детскую поликлинику № 68

Учреждение расположено на проспекте Наставников.

Ремонт в детской поликлинике № 68 на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге ведется в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в комитете по здравоохранению города.

На первом этапе ремонт затронул правое крыло второго этажа. Там уже провели демонтажные работы, вывезли мусор. На данном этапе монтируют перегородки из гипсокартонных листов — так формируются контуры будущих кабинетов. Также специалисты готовят стены под финишную отделку.

Поликлиника продолжает работать в штатном режиме, но на время капитального ремонта часть кабинетов временно перемещена, а некоторые специалисты ведут прием в других отделениях. Подробнее можно узнать по ссылке.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.