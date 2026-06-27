Главный праздник выпускников «Алые паруса — 2026»: прямая трансляция

В 1990-е годы традиция была прервана, но в 2005 году праздник возродился и с тех пор проводится ежегодно. Сегодня «Алые паруса» — это официальное общегородское событие, которое организуется при поддержке властей и транслируется федеральными каналами. В роли символического корабля мечты выступает бриг «Россия», который проходит по Неве в сопровождении масштабного светового и пиротехнического шоу. Тема праздника в 2026 году — «Город мечтателей».