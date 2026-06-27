Главный праздник выпускников «Алые паруса — 2026»: прямая трансляция

Новости Mail и Пятый канал предлагают вам посмотреть прямую трансляцию этого грандиозного мероприятия.
История праздника: от 1968 года до наших дней
История «Алых парусов» началась в далеком 1968 году, когда в Ленинграде впервые провели общегородской праздник выпускников, вдохновленный романтической повестью-феерией Александра Грина, написанная им в Петрограде. Первый концерт организовали во Дворце пионеров имени Жданова (ныне — Дворец творчества юных), а после торжественной части выпускники отправились смотреть на проход корабля с алыми парусами.
В 1990-е годы традиция была прервана, но в 2005 году праздник возродился и с тех пор проводится ежегодно. Сегодня «Алые паруса» — это официальное общегородское событие, которое организуется при поддержке властей и транслируется федеральными каналами. В роли символического корабля мечты выступает бриг «Россия», который проходит по Неве в сопровождении масштабного светового и пиротехнического шоу. Тема праздника в 2026 году — «Город мечтателей».
Подробное расписание праздничной ночи (время местное, Санкт-Петербург)
- 20:00 — начало допуска зрителей на Дворцовую площадь. На сцене стартует концерт с выступления молодежных коллективов.
- 22:00 — 22:10 — официальная часть: приветственные обращения президента Российской Федерации и губернатора Санкт-Петербурга.
- 22:10 — 00:30 — основной концерт с участием звезд российской эстрады. На сцену выходят приглашенные артисты.
- 00:40 — переход выпускников с Дворцовой площади на Дворцовую набережную для обзора водного шоу. Одновременно стартует пиротехническое шоу в акватории Невы.
- 00:40 — 01:30 — фейерверк-шоу в акватории реки Невы. Бриг «Россия» с алыми парусами выходит в акваторию в 01:10. Корабль проходит от Сенатской площади до Дворцовой набережной, у Зимней канавки совершает полный разворот, затем идет до Троицкого моста и обратно к Дворцовому. Изюминкой водной части шоу этого года станет огромная Жар-птица.
- 01:40 — 04:00 — продолжение концерта после окончания фейерверков.
Кто выступит на сцене
Хедлайнером вечера станет певица Ёлка. Также на сцене выступят:
- Люся Чеботина
- Татьяна Куртукова
- Юлианна Караулова
- Алёна Свиридова с сыном Григорием Мирошниченко
- Алекс Лим
- Дуэт Filatov & Karas
- Рок-группа TRITIA
- Актриса Юлия Пересильд со своей группой «МАНДРАГОРА»
Ведущими концерта станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Дарья Александрова.
«Алые паруса — 2026» обещают стать одним из самых зрелищных праздников в истории. Не пропустите!