От сбора мёда до продажи кукурузы: эксперты назвали самые необычные летние подработки в России

По данным сервиса, с января по июнь продолжается рост интереса к временной занятости. Особенно активно подработка востребована в сферах общепита (+34%), складов и хранилищ (+29%), розничной и оптовой торговли (+23%), а также гостиничного бизнеса и туризма (+14%). Наряду с привычными сезонными вакансиями появляются и предложения, характерные только для тёплого времени года.