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В Ростове из-за ливня подскочили цены на такси

Поездка из центра Ростова в ЖК «Суворовский» стоит около двух тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Донскую столицу в пятницу, 26 июня, обрушился ливень. Уже через пять минут после начала осадков цены на такси выросли почти в два раза по сравнению с тарифами, действующими в хорошую погоду.

К примеру, за поездку от ЦГБ до улицы Петренко, расположенной в микрорайоне «Суворовский», придется заплатить 1800 рублей, а маршрут ЦГБ — пересечение Маршала Жукова и Еременко обойдется в 1200 рублей.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти до позднего вечера. В субботу же, 27 июня, ожидается переменная облачность, но уже без дождя.

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