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Минэнерго: перебои с топливом на нижегородских АЗС временны

Нехватка топлива на нижегородских заправках связана с большим спросом.

Источник: Комсомольская правда

Нехватка бензина на заправках Нижегородской области связана с большим спросом и носит временный характер. Об этом представители Нижегородского минэнерго рассказали в социальных сетях, отвечая на вопросы жителей региона.

— В связи с возросшим спросом, в том числе потребителей из соседних регионов, происходит быстрый разбор бензина на ряде нижегородских АЗС, и, соответственно, возникает потребность в поставке дополнительных объемов топлива, — рассказали в министерстве.

На поставку бензина с нефтебаз на АЗС влияют логистические трудности, которые вызваны, в том числе, ограничениями, вводимыми при объявлении беспилотной опасности.

Все это приводит к временным перебоям с топливом на некоторых нижегородских АЗС. При этом на нефтебазах запасов бензина достаточно.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие на фоне ситуации с топливом и не закупать бензин и дизельное топливо впрок. Обеспеченность региона горючим находится на постоянном контроле, а заправляться сейчас следует только по реальной потребности.