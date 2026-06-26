Минэнерго: перебои с топливом на нижегородских АЗС временны

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие на фоне ситуации с топливом и не закупать бензин и дизельное топливо впрок. Обеспеченность региона горючим находится на постоянном контроле, а заправляться сейчас следует только по реальной потребности.