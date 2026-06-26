Треть водоемов в Свердловской области непригодна для купания

В Свердловской области треть водоемов оказалась непригодна для купания по итогам исследований Роспотребнадзора за 26 июня 2026 года. 29,6% отобранных проб воды не соответствуют санитарно-химическим показаниям, 36,4% — по микробиологическим показаниям, и 4,2% — по паразитологическим показателям.
— На сезон 2026 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреаций не обращались за их получением, — сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия врачи осуществляют мониторинг качества воды в 42 водоемах.
Пляжи в Свердловской области также проверяют, но они тоже не проходят проверку. На 17-ти пляжах были отобраны и исследованы пробы почвы, и четыре из них не соответствуют установленным нормативами по микробиологическим показаниям.