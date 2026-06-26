Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Треть водоемов в Свердловской области непригодна для купания

В свердловских водоемах нашли паразитов.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области треть водоемов оказалась непригодна для купания по итогам исследований Роспотребнадзора за 26 июня 2026 года. 29,6% отобранных проб воды не соответствуют санитарно-химическим показаниям, 36,4% — по микробиологическим показаниям, и 4,2% — по паразитологическим показателям.

— На сезон 2026 года не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреаций не обращались за их получением, — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия врачи осуществляют мониторинг качества воды в 42 водоемах.

Пляжи в Свердловской области также проверяют, но они тоже не проходят проверку. На 17-ти пляжах были отобраны и исследованы пробы почвы, и четыре из них не соответствуют установленным нормативами по микробиологическим показаниям.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше