Волгоградцев просят отказаться от поездок в Молдавию

Так, по прибытии россиян в аэропорт столицы Молдовы их досматривают, допрашивают и проверяют, а также вынуждают много часов ждать в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания. Кроме того, от россиян требуют передать сотрудникам спецслужб Молдавии телефоны для их проверки.