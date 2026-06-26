Участок в Новинках изымают для дублера проспекта Гагарина в Нижнем

Напомним, проект строительства дублера проспекта Гагарина общей протяженностью более 12,3 километра реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Инвестиции оцениваются в 64,4 млрд рублей. К работам на четвертой очереди, которая включает мост через Оку, планируют приступить после привлечения федерального софинансирования. При этом движение по третьей очереди рассчитывают открыть до 30 сентября 2026 года, а по второй — до 30 июня 2027 года.