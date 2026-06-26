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Участок в Новинках изымают для дублера проспекта Гагарина в Нижнем

Владельцу садовых 500 квадратных метров в СНТ «Химик» выплатят компенсацию из областного бюджета ради возведения четвертой очереди магистрали.

В Нижнем Новгороде изымают земельный участок в поселке Новинки для строительства четвертой очереди дублера проспекта Гагарина. Соответствующее распоряжение издало министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Речь идет о садовом участке № 7 в СНТ «Химик» площадью 500 квадратных метров, который находится в собственности физического лица. Земля изымается для государственных нужд региона на основании ходатайства ГКУ НО «ГУАД». Правообладателю в установленном законом порядке выплатят возмещение из средств областного бюджета.

Напомним, проект строительства дублера проспекта Гагарина общей протяженностью более 12,3 километра реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Инвестиции оцениваются в 64,4 млрд рублей. К работам на четвертой очереди, которая включает мост через Оку, планируют приступить после привлечения федерального софинансирования. При этом движение по третьей очереди рассчитывают открыть до 30 сентября 2026 года, а по второй — до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что три участка в Новинках изымут для строительства дублера проспекта Гагарина.