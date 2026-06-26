Иван Пономарев стал главой Каширского района Воронежской области

Иван Пономарев родился в селе Каширское в 1986 году. С 2016-го трудился в районной администрации. С июля 2019 года работал в статусе первого заместителя главы администрации. В апреле 2024-го перешел в Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию на пост заместителя руководителя. В октябре 2024-го был назначен замглавы администрации Новоусманского района.