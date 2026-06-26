Психолог объяснила, зачем «ставить диагнозы» героям книг

Отдельно психолог говорит о библиотерапии — методе, при котором книги используют в психотерапии для поддержки человека. Его применяют с начала XX века, и сегодня он остаётся частью работы психологов. Суть не в «диагнозах героев», а в том, чтобы через чтение лучше понять себя и обсудить свои реакции с специалистом.