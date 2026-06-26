Психолог объяснила, почему у детей часто бывает плохой почерк

Врач предупредила, что не стоит часами заставлять ребенка переписывать тексты — это вызывает усталость и скуку. Лучше превратить занятия в игру, порекомендовала Гайнуллина. Кроме того, она отмечает, что плохой почерк может быть симптомом дисграфии, особенно если ребенок путает буквы при знании правил. В таком случае она советует обратиться к логопеду. При регулярных занятиях первые результаты заметны через два-три месяца, резюмировала психолог.