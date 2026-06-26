Более 4,4 тысяч человек пострадали от клещей в Нижегородской области

4420 обращений поступило в медицинские организации по поводу присасывания клещей на территории Нижегородской области, согласно данным на 22 июня, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Зарегистрировано было два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом у непривитых взрослых жителей Нижнего Новгорода. А также 18 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослого населения.
«Инфицирование произошло в 94% случаях на территории области. Диагноз подтвержден лабораторно у всех заболевших», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Лабораторно исследовано 5842 клеща, в том числе снятых с людей — 5531. Чаще всего клещи нападали на жителей на придомовых территориях, на садово-огородных участках, в лесах, меньше — в парках и скверах.
Ранее Роспотребнадзор назвал безопасные водоемы для купания нижегородцев. Вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.