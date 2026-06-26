Путин подписал закон о реформе института бизнес-омбудсмена

По его словам, работа по «выращиванию бизнеса» в стране, уже начатая по поручению президента, требует отдельного внимания. Говырин пояснял, что смысл состоит в том, чтобы человек, открывший свое дело, мог пройти путь от микропредприятия к малому, затем к среднему и дальше к крупному бизнесу, получая условия для роста, выхода в кооперацию и увеличения выпуска.