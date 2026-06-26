Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, эта норма вводится в качестве эксперимента, по итогам которого будет оцениваться эффективность такого запрета. В регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование, уточняли в аппарате.