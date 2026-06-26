Исследование: В Калининграде подорожала долгосрочная аренда квартир

В Калининграде выросла стоимость аренды квартир. Во втором квартале цена за съём однокомнатного жилья увеличилась на 5,8% и достигла 34,7 тысячи рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса «Циан».
По данным экспертов, такой показатель оказался одним из самых высоких среди 40 крупнейших рынков жилья в России. Калининград вошёл в топ городов с наиболее заметным ростом стоимости аренды однокомнатных квартир.
«В сегменте двухкомнатных квартир в Калининграде ставка за квартал увеличилась на 4% и составила 49,6 тысячи рублей в месяц. Аналитики ожидают дальнейший рост спроса и ставок в сезон, но его будет сдерживать рекордный объём предложения», — говорится в исследовании.
Ранее эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыль от инвестиций за три года с учётом сдачи жилья в аренду составляет −2,9%. Калининград занял последнее место в рейтинге.