Исследование: В Калининграде подорожала долгосрочная аренда квартир

«В сегменте двухкомнатных квартир в Калининграде ставка за квартал увеличилась на 4% и составила 49,6 тысячи рублей в месяц. Аналитики ожидают дальнейший рост спроса и ставок в сезон, но его будет сдерживать рекордный объём предложения», — говорится в исследовании.