Постоянная изжога — это нормально? Воронежские онкологи развеяли мифы о раке пищевода

Убежденность в том, что «постоянная изжога — это нормально, не обращайте внимания» — ошибочна. Хроническая изжога — симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая при отсутствии лечения может привести к пищеводу Барретта и, в итоге, к аденокарциноме. Это прямое показание к обследованию.