В Воронежской области младенца, которого уронила мать, передали в опеку

ВОРОНЕЖ, 26 июн — РИА Новости. Младенца, которого, по данным местных СМИ, уронила пьяная мать со скамейки в воронежских Семилуках, передали органам опеки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.
Как пишут местные СМИ, женщина в состоянии алкогольного опьянения упала со скамейки, а вместе с ней упал ее младенец. В результате ребенок ударился лбом. Прохожие обратились в полицию и вызвали скорую помощь.
«Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице, после чего его передали компетентным органам», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В УМВД России по Воронежской области сообщили РИА Новости, что в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Семью поставили на профилактический учет подразделения по делам несовершеннолетних, добавили в ведомстве.