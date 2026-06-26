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Крым без света: какие города и поселки отключены

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. В Крыму произошло частичное отключение электроэнергии в Симферопольском, Раздольненском, Бахчисарайском, Сакском районах и городском округе Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение! Городской округ Евпатория: г. Евпатория, поселок Заозерное. Города: Саки, Симферополь», — говорится в сообщении.

Также обесточены:

Раздольненский район: Раздольное, с. Ботаническое, с. Ветрянка, с. Воронки, с. Волочаевка, с. Ковыльное, с. Сенокосное, с. Серебрянка, с. Соколы.

Симферопольский район: с. Аркадьевка, с. Дубки, с. Заветное, с. Ивановка, с. Курганное, с. Левадки, с. Кубанское, с. Межгорное,

с. Новый Мир, с. Передовое, с. Почтовое, с. Приятное Свидание, с. Растущее, с. Родниковое, с. Самохвалово, с. Передовое,

с. Родниковое, с. Тепловка, с. Шафранное, с. Школьное, с. Трудолюбово, с. Трудовое, с. Трехпрудное, с. Чистенькое.

Сакский район: с. Витино, с. Жаворонки, с. Лесновка, с. Митяево, с. Молочное, с. Скворцово, с. Уютное, с. Червоное, с. Шелковичное,

с. Вершинное.

Бахчисарайский район: с. Глубокий Яр, с. Казанки, с. Малиновка, с. Нововасильевка, с. Новопавловка, с. Почтовое, с. Приятное Свидание, с. Растущее, с. Самохвалово, с. Севастьяновка, с. Тополи.

26 июня власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Также сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании «Крымэнерго».

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