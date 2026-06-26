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Два аварийных дома планируют снести в Железнодорожном районе Ростова

В Ростове запланировали демонтаж домов на 2-й Баррикадной и Токарной.

Источник: Комсомольская правда

Два заброшенных аварийных дома снесут в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Речь идет о зданиях на 2-й Баррикадной и Токарной. Об этом со ссылкой на районную администрацию сообщает «Городской репортер».

По информации издания, ранее нашелся подрядчик на проведение демонтажа дома на 2-й Баррикадной, 2 В (литер В), но потом контракт расторгли. Сейчас за снос постройки готовы заплатить 4,2 млн рублей, снова открыт конкурс.

Второй дом на улице Токарной, 84 (литер А) планируют снести за 8,7 млн рублей.

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