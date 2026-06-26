Два аварийных дома планируют снести в Железнодорожном районе Ростова

По информации издания, ранее нашелся подрядчик на проведение демонтажа дома на 2-й Баррикадной, 2 В (литер В), но потом контракт расторгли. Сейчас за снос постройки готовы заплатить 4,2 млн рублей, снова открыт конкурс.