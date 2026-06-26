Суд заставил выплатить пособие опекунше троих детей в Волгограде

Раиса К. с 2022 года воспитывает троих приемных ребят. В августе 2025 года она, как обычно, подала заявление на ежемесячное пособие через Госуслуги. Но получила отказ. Причина — чиновники посчитали, что доход семьи слишком высокий: якобы почти 200 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.