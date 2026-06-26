Власти Калининграда отказались от включения электробуса в маршрутную сеть

В конце декабря 2025 года Елена Дятлова сообщала, что определиться с закупкой электробусов горвласти смогут лишь после его испытания в зимнее время. Тогда же она сообщила, что если батареи этого транспорта не будет хватать на один рабочий день, «тогда такой нам не нужен».