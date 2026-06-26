Власти Калининграда отказались от включения электробуса в маршрутную сеть

Власти Калининграда решили отказаться от включения электробуса в маршрутную сеть города. Об этом «Новому Калининграду сообщил председатель дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов. По его словам, электробус “Синара”, который тестировали в Калининграде, “отвечает всем современным требованиям для предоставления комфортной услуги по транспортному обеспечению населения”.
«Техника и прогресс развиваются, наш город инфраструктурно растет, но на текущий момент ответить на вопрос о необходимости приобретения либо об изменении маршрутной сети и о включении в нее электробуса рано. Для этого необходимо пересмотреть маршруты. Возможно, в дальнейшем с учетом развития инфраструктуры будет возможность использовать данный подвижной состав. На текущий момент поднимать этот вопрос рано», — сообщил Романов.
Главный городской транспортник заметил также, что на текущий момент маршрутная сеть Калининграда полностью сформирована.
«Она обслуживается автобусами большого и малого класса, троллейбусами, которыми мы полностью обновили парк за 2024 и 2025 год благодаря поддержке правительства Калининградской области и Министерства промышленности и торговли РФ, а также нашей трамвайной системой», — добавил чиновник.
Напомним, что зимой 2026 года, когда в Калининград пришли аномальные холода, горвласти нашли в них пользу. По словам главы администрации Елены Дятловой, они позволили испытать новый общественный транспорт (в частности, электробус «Синара») в экстремальных условиях.
Тогда же глава рассказала, что электробус «Синара» уже гоняли до Зеленоградска, чтобы проверить, как ведёт себя батарея и насколько быстро она разряжается.
В конце декабря 2025 года Елена Дятлова сообщала, что определиться с закупкой электробусов горвласти смогут лишь после его испытания в зимнее время. Тогда же она сообщила, что если батареи этого транспорта не будет хватать на один рабочий день, «тогда такой нам не нужен».
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщал, что в Калининград из Челябинска отправили электробус «Синара-6253», созданный «из отечественных компонентов». Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт, как уверяют представители производителя, способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.