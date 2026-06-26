В Ростове-на-Дону ищут подрядчиков для сноса двух домов за 4,2 и 8,7 млн рублей

За снос дома по адресу улица 2-я Баррикадная, 2 В власти готовы заплатить 4,2 млн руб. Второй объект расположен на улице Токарная, 84 литер А — здание было возведено в 1936 году. Стоимость его демонтажа оценили 8,7 млн руб.