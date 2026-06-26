Котельные Заволжья отключают за долги населения перед газовиками

МУП «Тепловодоканал» получило официальное уведомление от ПАО «Газпром» об отключении от газоснабжения двух котельных в городе Заволжье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городецкого округа. Ограничительные меры начали действовать с 25 июня 2026 года.
Причиной жестких санкций со стороны поставщика газа стала огромная задолженность, которая превысила 100 млн рублей. Вся сумма полностью сформировалась из долгов местного населения за оплату коммунальных услуг. При этом длительная работа с неплательщиками, проводимая предприятием совместно с судебными приставами, так и не принесла положительного результата.
Из-за остановки объектов часть жителей Заволжья уже лишилась горячего водоснабжения. Кроме того, под угрозой срыва оказался будущий отопительный сезон для всего города. Сейчас к разрешению кризиса подключилась окружная администрация, ведутся экстренные переговоры. Власти и ресурсоснабжающая организация призывают задолжавших граждан оперативно погасить долги.
Ранее сообщалось, что перебои с топливом на АЗС в Нижегородской области временны — минэнерго.