Котельные Заволжья отключают за долги населения перед газовиками

Причиной жестких санкций со стороны поставщика газа стала огромная задолженность, которая превысила 100 млн рублей. Вся сумма полностью сформировалась из долгов местного населения за оплату коммунальных услуг. При этом длительная работа с неплательщиками, проводимая предприятием совместно с судебными приставами, так и не принесла положительного результата.