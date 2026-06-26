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В Евпатории остановят движение сезонных трамваев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Власти Евпатории приняли решение приостановить движение трамваев на сезонных маршрутах № 2 и № 4 с 27 июня до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«С 27 июня по 1 июля в Евпатории будет приостановлено движение трамваев на сезонных маршрутах № 2 и № 4», — говорится в официальном канале администрации в МАКС.

Кроме того, на маршруте № 1 сократят число курсирующих трамвайных вагончиков, теперь их будет шесть, уточнили в администрации, пояснив, что эти меры призваны ограничить энергопотребление.

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