В Миллерово росгвардейцы нашли пропавшую 86-летнюю пенсионерку

Накануне к правоохранителям обратилась встревоженная родственница пожилой женщины. Она рассказала, что бабушка ушла из дома и не вернулась. Стражи правопорядка сразу приступили к поискам и обследовали частный сектор города. В итоге они заметили женщину, полностью подходившую под приметы пропавшей. Выяснилось, что найденной горожанке 86 лет. На вопросы о том, где она находилась все это время, пожилая женщина ответить не смогла. Сейчас она возвращена родным. В донском регионе пожилые люди входят в группу риска по исчезновениям. По статистике ведомства, в этом году в области потерялись более тысячи человек. Чаще всего бесследно исчезают люди среднего возраста, а на втором месте — пенсионеры, которые часто теряются из-за возрастных проблем с памятью.