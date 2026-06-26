Минздрав опроверг сообщения о смерти новорожденного в Калининградском перинатальном центре

Министерство здравоохранения Калининградской области опровергло информацию о смерти новорожденного в региональном Перинатальном центре, ранее распространенную в интернете. В ведомстве заявили, что ребенок жив и продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Ранее в сети появились публикации, в которых сообщалось о двух случаях, якобы произошедших в Перинатальном центре. В первом случае утверждалось, что после родов пациентке была неправильно оказана медицинская помощь, что впоследствии привело к осложнениям. Во втором говорилось о смерти доношенного ребенка, родившегося 12 июня.
В ответ на запрос «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что администрация учреждения предполагает, о каких пациентах идет речь, однако изложенные в публикациях сведения «не соответствуют обстоятельствам, изложенным медиками в документации».
«Отметим, что часть сведений мы не можем предоставить, так как в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” эти сведения составляют врачебную тайну и относятся к персональным данным, не подлежащим разглашению», — подчеркнули в министерстве.
Комментируя первый случай, в ведомстве сообщили, что пациентке с момента обращения «оперативно оказано все необходимое медицинское и организационное содействие». По данным минздрава, женщина находится под совместным наблюдением акушеров-гинекологов и колопроктологов, для нее составлен график дальнейших консультаций.
Также сообщается, что по данному клиническому случаю были проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России. Кроме того, 24 июня в Перинатальном центре состоялся консилиум с участием профильных специалистов, а на 25 июня была запланирована личная встреча пациентки с министром здравоохранения Калининградской области.
Отдельно в министерстве прокомментировали информацию о гибели ребенка.
«Распространяемое сообщение о гибели ребенка является ложным — новорожденный жив. Ребенок родился 12.06.2026 года в состоянии тяжелой асфиксии, развившейся на фоне двойного тугого обвития пуповины вокруг шеи. С момента рождения и по настоящее время он находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН)», — говорится в ответе ведомства.
По информации минздрава, состояние ребенка находится на особом контроле руководства Перинатального центра. Для определения тактики лечения проведены врачебный консилиум и телемедицинские консультации с федеральным экспертным центром. В настоящее время новорожденный получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России.
«На фоне проводимого интенсивного лечения отмечается положительная динамика: ребенок находится в сознании, его показатели пульса и давления стабильны, а все жизненно важные функции организма полностью компенсированы. Он успешно усваивает питание и стабильно прибавляет в весе. Ему продолжает оказываться вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь», — заключили в ведомстве.