Минздрав опроверг сообщения о смерти новорожденного в Калининградском перинатальном центре

Также сообщается, что по данному клиническому случаю были проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России. Кроме того, 24 июня в Перинатальном центре состоялся консилиум с участием профильных специалистов, а на 25 июня была запланирована личная встреча пациентки с министром здравоохранения Калининградской области.