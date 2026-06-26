Могилевская область стала шестым белорусским партнером Нижегородской области

Могилевская область стала шестым регионом-партнером Нижегородской области в Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Партнеры будут сотрудничать в областях экономики, науки, культуры, социальной сферы. Соглашение было подписано на Форуме регионов Беларуси и России.
Документ стал финальным в формировании сети партнерских отношений Нижегородской области с регионами Беларуси. Сейчас нижегородские власти сотрудничают с Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областями.
Регионы будут принимать совместное участие в выставках и ярмарках, проводить обмен делегациями и специалистами.
Напомним, Нижегородская область будет сотрудничать с Союзом театральных деятелей России.