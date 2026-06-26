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Могилевская область стала шестым белорусским партнером Нижегородской области

Могилевская область стала шестым регионом-партнером Нижегородской области в Беларуси.

Источник: Живем в Нижнем

Могилевская область стала шестым регионом-партнером Нижегородской области в Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Партнеры будут сотрудничать в областях экономики, науки, культуры, социальной сферы. Соглашение было подписано на Форуме регионов Беларуси и России.

Документ стал финальным в формировании сети партнерских отношений Нижегородской области с регионами Беларуси. Сейчас нижегородские власти сотрудничают с Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областями.

Регионы будут принимать совместное участие в выставках и ярмарках, проводить обмен делегациями и специалистами.

Напомним, Нижегородская область будет сотрудничать с Союзом театральных деятелей России.