Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в открытии памятника пилоту Мамкину

Будущий герой родился в Репьевском районе. В 1944 году в ходе операции 105-го гвардейского авиаполка он спас детдомовцев из Полоцка, которых оккупанты хотели использовать как доноров крови. Самолет Мамкина подбили, кабина пилота была охвачена огнем. Но герой сумел дотянуть до своих и совершить посадку. Десять сирот, их воспитательница и двое раненых партизан остались невредимы. Обгоревшего летчика спасти не удалось.