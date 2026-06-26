Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов принял участие в открытии памятника пилоту Мамкину

Монумент знаменитому советскому летчику установили в Полоцком сквере в Минске. В торжественной церемонии открытия в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России приняла участие делегация Воронежской области, уроженцем которой был Александр Мамкин.
Будущий герой родился в Репьевском районе. В 1944 году в ходе операции 105-го гвардейского авиаполка он спас детдомовцев из Полоцка, которых оккупанты хотели использовать как доноров крови. Самолет Мамкина подбили, кабина пилота была охвачена огнем. Но герой сумел дотянуть до своих и совершить посадку. Десять сирот, их воспитательница и двое раненых партизан остались невредимы. Обгоревшего летчика спасти не удалось.
Имя Александра Мамкина носит улица, школа и пионерская дружина в Полоцке.
На малой родине ему открыли памятник в 2023 году, напомнил председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов. Прошлым летом летчику посмертно присвоили звание почетного гражданина Репьевского района. В 2026-м со дня рождения героя исполняется 110 лет, поэтому в районе объявлен Год Александра Мамкина.
В рамках Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Минске с 25 июня, спикер воронежского парламента принял участие в рабочей встрече с заместителем премьер-министра РБ Александром Тереховым и руководителями профильных министерств. Речь шла о развитии партнерских связей в сферах строительства, общественного транспорта и сельского хозяйства.