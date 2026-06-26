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Серьезные пробки сковали движение на выездах из Нижнего Новгорода

Также сильно затруднено движение в центре города.

Источник: Время

9-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 26 июня. Таковы данные сервиса «Яндекс Карты».

В настоящий момент затруднено движение на развязке в Ольгино, на улице Магистральная в сторону Зеленого города, на Московском шоссе, на улицах Ясная и Землячки.

Но самая серьезный затор фиксируется в микрорайоне Мещерское озеро, перед въездом на Борский мост. Скорость движения в потоке здесь не превышает 5 км в час. Напомним, что движение на новом Борском мосту изменилось с июня 2026 года.

Ситуация осложняется из-за множества ДТП. Они случились на улице Сергея Есенина, Бетанкура, съезде с метромоста, на Московском шоссе.

Водителей просят быть внимательными.