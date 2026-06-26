Теплые выходные ждут нижегородцев

Теплые выходные ждут жителей Нижнего Новгорода 27−28 июня, согласно данным Яндекс Погоды.
В субботу, 27 июня, утром температура составит +15°С. Днем воздух прогреется до +19°С. Вечером столбики термометров покажут +17°С. Ночью температура опустится до +12°С. Ветер северо-западный, порывы до 5 м/с.
28 июня утром температура составит +16°С. Днем поднимется до +21°С. Вечером столбики термометров покажут +21°С. Ночью температура опустится до +15°С. Ветер северо-западный, днем северный, порывы до 6 м/с.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +27°С. Холоднее всего будет в Казани — +16°С.