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Теплые выходные ждут нижегородцев

Столбики термометров покажут +19…+21°С.

Теплые выходные ждут жителей Нижнего Новгорода 27−28 июня, согласно данным Яндекс Погоды.

В субботу, 27 июня, утром температура составит +15°С. Днем воздух прогреется до +19°С. Вечером столбики термометров покажут +17°С. Ночью температура опустится до +12°С. Ветер северо-западный, порывы до 5 м/с.

28 июня утром температура составит +16°С. Днем поднимется до +21°С. Вечером столбики термометров покажут +21°С. Ночью температура опустится до +15°С. Ветер северо-западный, днем северный, порывы до 6 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +27°С. Холоднее всего будет в Казани — +16°С.