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У вокзала «Новосибирск-Главный» появились новые остановки

Пассажиры заметили, что павильоны — одинаковые и простенькие.

Источник: Om1 Новосибирск

На площади у вокзала «Новосибирск-Главный» появились новые остановочные павильоны. Как заметили пассажиры, конструкции установили на месте старых — они выглядят свежо, но без изысков.

Подписчица Om1 Новосибирск поделилась мнением о новинке: «Теперь они такие же, как и везде — простенькие. И их много, будто кто-то нажал Ctrl+C, Ctrl+V». Другая читательница предположила, что долго чистыми они не простоят: «Мне кажется, совсем скоро всё это будет в граффити».

Напомним, совсем недавно на привокзальной площади демонтировали старый торговый павильон, совмещённый с остановкой.