У вокзала «Новосибирск-Главный» появились новые остановки

Подписчица Om1 Новосибирск поделилась мнением о новинке: «Теперь они такие же, как и везде — простенькие. И их много, будто кто-то нажал Ctrl+C, Ctrl+V». Другая читательница предположила, что долго чистыми они не простоят: «Мне кажется, совсем скоро всё это будет в граффити».