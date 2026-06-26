«Россия сегодня» борется с дезинформацией, заявил Киселев

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации, которые во многом направлены против Российской Федерации, является одной из задач медиагруппы «Россия сегодня», заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.
«Сегодня к традиционным задачам по производству качественного контента и объективному освещению событий добавляется еще одно важное направление — противодействие масштабным кампаниям дезинформации. В последние годы подобные кампании приобрели особенно активный и даже агрессивный характер и во многом направлены против Российской Федерации», — сказал Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP).
Гендиректор также указал на то, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями. Они, по словам Киселева, не информируют, а формируют нужное восприятие и выдают чужие интересы за объективную картину мира.
«Мы, как международная медиагруппа, делаем все, чтобы предоставлять нашим аудиториям по всему миру только надежную и достоверную информацию», — отметил он.