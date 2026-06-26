«Россия сегодня» борется с дезинформацией, заявил Киселев

«Сегодня к традиционным задачам по производству качественного контента и объективному освещению событий добавляется еще одно важное направление — противодействие масштабным кампаниям дезинформации. В последние годы подобные кампании приобрели особенно активный и даже агрессивный характер и во многом направлены против Российской Федерации», — сказал Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP).