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«Россия сегодня» борется с дезинформацией, заявил Киселев

Киселев: «Россия сегодня» борется с масштабными кампаниями дезинформации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Противодействие масштабным и агрессивным кампаниям дезинформации, которые во многом направлены против Российской Федерации, является одной из задач медиагруппы «Россия сегодня», заявил ее генеральный директор Дмитрий Киселев.

«Сегодня к традиционным задачам по производству качественного контента и объективному освещению событий добавляется еще одно важное направление — противодействие масштабным кампаниям дезинформации. В последние годы подобные кампании приобрели особенно активный и даже агрессивный характер и во многом направлены против Российской Федерации», — сказал Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP).

Гендиректор также указал на то, что западные СМИ давно перестали быть нейтральными наблюдателями. Они, по словам Киселева, не информируют, а формируют нужное восприятие и выдают чужие интересы за объективную картину мира.

«Мы, как международная медиагруппа, делаем все, чтобы предоставлять нашим аудиториям по всему миру только надежную и достоверную информацию», — отметил он.