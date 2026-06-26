В Петербурге выпускники школ получили свидетельства о первой профессии

Выпускники петербургских школ получили свидетельства о первой профессии, сообщили в администрации Пушкинского района. Совершенствование системы образования — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Обучение было организовано по петербургскому проекту «Моя первая профессия». Программа включает подготовку по востребованным в городе специальностям, в том числе рабочим, а также связанным со сферами ИТ, услуг, промышленности и дизайна.
Торжественная церемония вручения свидетельств состоялась в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история». В числе участников были и учащиеся из Пушкинского района. Им вручили свидетельства об освоении профессий «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Делопроизводитель», «Лаборант химического анализа» и «Лаборант-микробиолог».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.