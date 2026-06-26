Киселев: «Россия сегодня» укрепляет позиции там, где доминировал Запад

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Медиагруппа «Россия сегодня» последовательно наращивает международное присутствие, укрепляя позиции там, где раньше доминировал Запад, заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Киселев в интервью агентству Associated Press of Pakistan (APP) рассказал о расширении международного присутствия медиагруппы, отметив, что за недавнее время был открыт редакционный хаб в Эфиопии, модернизирован хаб в Пекине, начато FM-вещание в Бейруте.
«В Монголии в 2025 году с нуля было запущено круглосуточное радиовещание, во Вьетнаме Sputnik — единственное российское медиа, которое говорит с вьетнамской аудиторией на ее языке. В 2024 году начал работать корпункт РИА Новости в Индонезии», — сказал гендиректор медиагруппы.
Он отметил, что идет активная работа по открытию новых представительств в Африке и Азии.
«Это не просто “присутствие”. Это системный охват континента, где раньше солировал Запад, а теперь звучит “другой голос”, — сказал Киселев.
Он добавил, что программы радио Sputnik можно услышать в эфире радиостанций Ботсваны, Мали, Нигера, Нигерии, Камеруна и Гвинеи, круглосуточное вещание запущено и в Латинской Америке. Кроме этого, одним из приоритетных направлений международного сотрудничества является Пакистан.
«В горизонте пяти лет мы заинтересованы в открытии в Исламабаде многофункционального редакционного центра и создании корреспондентской сети по всему Пакистану. Уже до конца этого года Sputnik запустит свои первые ресурсы на урду в социальных сетях», — отметил Киселев.
Партнерская сеть медиагруппы «Россия сегодня» насчитывает более чем 500 СМИ в 108 странах мира. Отношения закреплены через меморандумы, соглашения о сотрудничестве и иные документы более чем с 130 компаниями, включая СМИ, университеты, экспертные и аналитические центры, а также другие организации, работающие в сфере медиа.