Киселев: «Россия сегодня» укрепляет позиции там, где доминировал Запад

Партнерская сеть медиагруппы «Россия сегодня» насчитывает более чем 500 СМИ в 108 странах мира. Отношения закреплены через меморандумы, соглашения о сотрудничестве и иные документы более чем с 130 компаниями, включая СМИ, университеты, экспертные и аналитические центры, а также другие организации, работающие в сфере медиа.