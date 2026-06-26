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В центре Ростова-на-Дону и ЗЖМ отключили свет из-за нарушения сети

В Ростове-на-Дону произошло два технологических нарушения в электросетях, из-за которых осталась без света осталась центральная часть города и Западный жилой массив. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону произошло два технологических нарушения в электросетях, из-за которых осталась без света осталась центральная часть города и Западный жилой массив. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Первый сбой зафиксирован в 16:26 — в сети смежной сетевой организации. Частичное отключение затронуло потребителей в границах улиц 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатной, Доватора, Еременко, Жмайлова, Заметной, Западной, Зорге, Мадояна, Малиновского, Объединения, Содружества и Стабильной. Сроки восстановления электроснабжения зависят от завершения работ смежной организации.

Второй сбой произошел в 16:38 — в сети 6 кВ. Без электричества остались потребители на улицах Ивановского, Мечникова, Сеченова, Фрунзе и Розы Люксембург. Ориентировочное время восстановления — два часа.