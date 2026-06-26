Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня

Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером в пятницу, 26 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Особенно напряженная ситуация наблюдается на нескольких улицах исторического центра и в нижней части города. Так, транспортные заторы есть на улицах Ильинской, Новой, Маслякова, Максима Горького и Большой Покровской.
Пробка образовалась на матромосту в сторону заречной части Нижнего Новгорода. В нижней части транспортные заторы наблюдаются в Канавинском районе — на улицах Карла Маркса, Волжской, Мещерском бульваре.
Напомним, еще один участок в Новинках изымают под дублер проспекта Гагарина. Территория необходима для строительства четвертой очереди трассы.