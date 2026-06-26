Прохор Шаляпин и Маш Милаш выступят в VK Лектории в Нижнем Новгороде

Популяризаторы науки докажут, что научное знание живёт не только в лабораториях, но и в блогах, подкастах и онлайн‑лекциях. В финале программы Лектория блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин поделятся секретами создания вирального контента. Они разберут популярные форматы и темы, а ещё обсудят, как завоевать доверие аудитории и почему искренность лучше глянцевой картинки.