Прохор Шаляпин и Маш Милаш выступят в VK Лектории в Нижнем Новгороде

11 июля гости VK Fest услышат дискуссии с участием фронтмена группы Uma2rman Владимира Кристовского, блогера Елены Крыгиной, актрисы Анны Хилькевич, телеведущего Прохора Шаляпина, ресторатора Сергея Уханова и других экспертов. Программа будет дополняться.
Модератор Первого канала Юлия Козлова обсудит со спикерами, как любовь к Нижнему Новгороду превращается в проекты федерального уровня. В дискуссии поучаствуют лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский, телеведущая, победительница Forbes «30 до 30» и основательница бьюти-бренда LUVU Катя Голден, сооснователь Dreamlaser и генеральный продюсер мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Денис Чучко. Ресторатор Сергей Уханов расскажет о гастрономическом облике города.
Актриса Наташа Бардо поговорит про семейные ценности и воспитание детей. К беседе присоединится актриса, предпринимательница и продюсер Анна Хилькевич. Спикеры рассмотрят, как родители совмещают семью и карьеру, формируют доверие и чувство опоры в отношениях.
Бьюти‑эксперты Валентин Бернандский и Елена Крыгина обсудят с Мисс России Валентиной Алексеевой, как находить баланс между модой и индивидуальностью: собирать удачные образы, не теряться среди трендов и по-настоящему любить себя.
Молодые актёры Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Даниэль Вегас («Твоё сердце будет разбито») и Даня Киселёв («Молодёжка. Новая смена») расскажут про свой путь в кино и телевидении: на каких фильмах они росли, как решили стать актёрами, как поступили в театральные вузы и построили карьеру в индустрии.
Популяризаторы науки докажут, что научное знание живёт не только в лабораториях, но и в блогах, подкастах и онлайн‑лекциях. В финале программы Лектория блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин поделятся секретами создания вирального контента. Они разберут популярные форматы и темы, а ещё обсудят, как завоевать доверие аудитории и почему искренность лучше глянцевой картинки.
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