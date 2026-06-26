Дело экс-главы калининградского филиала «Почты России» о растрате направили в суд

По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2022 года обвиняемый незаконно перечислял заработную плату заместителю директора УФПС Калининградской области, которая, как считает следствие, без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте. Таким образом, по данным прокуратуры, он растратил вверенные ему денежные средства на сумму свыше 640 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств профсоюзной организации работников УФПС Калининградской области обвиняемый приобрел абонементы в премиальный спортивный клуб для лиц, не являвшихся членами профсоюза, на общую сумму 400 тыс. рублей.