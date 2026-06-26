Дело экс-главы калининградского филиала «Почты России» о растрате направили в суд

Прокуратура Центрального района Калининграда направила в суд уголовное дело бывшего руководителя регионального управления почтовой связи Сергея Аронова, обвиняемого в растрате и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«Уголовное дело направлено прокурором Центрального района города Калининграда в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время в суде рассматривается иск прокурора о взыскании с заместителя директора УФПС незаконно полученной заработной платы. Ущерб, причиненный профсоюзной организации, возмещен в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.
Сергей Аронов был задержан в августе 2025 года. Против руководителя калининградского филиала «Почты России» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщала ранее пресс-служба УМВД.
Как отметили в прокуратуре, вину в совершении преступлений обвиняемый не признал.
По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2022 года обвиняемый незаконно перечислял заработную плату заместителю директора УФПС Калининградской области, которая, как считает следствие, без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте. Таким образом, по данным прокуратуры, он растратил вверенные ему денежные средства на сумму свыше 640 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств профсоюзной организации работников УФПС Калининградской области обвиняемый приобрел абонементы в премиальный спортивный клуб для лиц, не являвшихся членами профсоюза, на общую сумму 400 тыс. рублей.
Ранее в УМВД сообщали, что Аронов составил поддельные документы, согласно которым сотрудник филиала якобы присутствовал на рабочем месте 82 дня. При этом, по данным полиции, фактически он на работе не находился.
Как ранее сообщал источник «Нового Калининграда», сотрудник проходил длительное лечение, однако ему продолжали начислять заработную плату.