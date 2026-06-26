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В Калининградской области уничтожили более 7 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Большинство из них подняли с затонувшей близ нынешнего Балтийска немецкой баржи.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области саперы уничтожили на полигоне более 7 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота. Все старые снаряды найдены были на территории региона.

Отмечается, что подорваны были боеприпасы от 20-мм немецкой зенитной пушки «Эрликон» и 152-мм артиллерийские снаряды, а также патроны и минометные мины. Подавляющее их число подняли водолазы МЧС с затонувшей в Балтийском море в годы войны немецкой баржи. Часть снарядов нашли во время проведения строительных работ в разных муниципалитетах региона.

Всего же с начала года саперы Балтийского флота утилизировали уже больше 120 тысяч снарядов.

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