В Калининградской области уничтожили более 7 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Калининградской области саперы уничтожили на полигоне более 7 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота. Все старые снаряды найдены были на территории региона.
Отмечается, что подорваны были боеприпасы от 20-мм немецкой зенитной пушки «Эрликон» и 152-мм артиллерийские снаряды, а также патроны и минометные мины. Подавляющее их число подняли водолазы МЧС с затонувшей в Балтийском море в годы войны немецкой баржи. Часть снарядов нашли во время проведения строительных работ в разных муниципалитетах региона.
Всего же с начала года саперы Балтийского флота утилизировали уже больше 120 тысяч снарядов.
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